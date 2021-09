Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung am Feuerwehrgerätehaus

Mayen-Hausen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.09.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 18.09.2021, 08.45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Feuerwehrgerätehaus in Mayen-Hausen. Durch bislang unbekannte Täter wurden zwei Begrenzungspfosten zum Teil komplett aus der Verankerung gerissen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

