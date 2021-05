Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Schule - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Neckarau (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einer Schule in der Meerfeldstraße. Anschließend durchsuchten sie die Keller- und Lagerräume. Wie hoch der Sachschaden ist und ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit noch unbekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik wurde zwecks Spurensicherung verständigt. Am Tatort konnte zum Teil Unrat aufgefunden werden. Ob dieser von den Tätern zurückgelassen wurde, wird aktuell untersucht. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell