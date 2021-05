Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kompletträder von geparkten Autos entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Mercedes und ein Nissan, ohne Räder, auf Steinen aufgebockt und mit einem Gesamtschaden von ca. 7200 Euro - So vorgefunden haben ein 31-Jähriger und ein 47-Jähriger ihre Autos am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr. Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag klauten Unbekannte die Kompletträder des Mercedes, der auf einem Parkplatz an der Ecke Beethovenstraße/Am Aquadrom geparkt war. Der Nissan hingegen stand im Bereich Dritte Industriestraße auf einem dortigen Parkplatz. Hinweise auf die Täter liegen derzeit keine vor. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06205 28600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell