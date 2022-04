Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handfeste Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Einbruch; Kupferdiebe unterwegs; Pkw gestohlen

Reutlingen (ots)

Handfester Streit in Betzingen

Mehrere Streifenwagen sind am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, in die Straße Im Wasen in Betzingen ausgerückt. Zuvor war der Polizei in verschiedenen Notrufen eine Schlägerei mit mehreren Personen mitgeteilt worden. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es offenbar aufgrund zivilrechtlicher Streitigkeiten zwischen zwei Parteien zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Einige der Beteiligten erlitten dabei Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Zum Ablauf des Streits machen die Beteiligten teils unterschiedliche Angaben. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Dettingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 28 zwischen Dettingen und Bad Urach ereignet. Gegen 14.20 Uhr krachte ein 75-Jähriger mit seinem Peugeot wohl aufgrund Unachtsamkeit ins Heck eines vorausfahrenden Toyota eines 54-Jährigen, wodurch am Wagen des Seniors das Airbag-System auslöste. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Es entstand Blechschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 8.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. (mr)

Pliezhausen (RT): In Tierarztpraxis eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Tierarztpraxis in der Greutstraße in Pliezhausen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 07.15 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Praxisräume. Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar. Ersten Erkenntnissen nach wurde etwas Bargeld entwendet. Da sich der Einbrecher auch an einem Fenster zur Straße hin zu schaffen machte, bittet der Polizeiposten Pliezhausen unter Telefon 07127/7340 um Zeugenhinweise. (ms)

Metzingen (RT): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch in Metzingen entstanden. Ein 30-Jähriger befuhr gegen Mitternacht mit seinem Audi die Nürtinger Straße und kam im Bereich der Einmündung Beim Rathaus nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte der Wagen ein Geländer und ein Blumenbeet. Ein Alkoholtest, der während der Unfallaufnahme bei dem unverletzt gebliebenen 30-Jährigen durchgeführt wurde, lieferte einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Er musste deshalb eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (rn)

Nürtingen (ES): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Kupferdiebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch auf einem Baustellengelände in der Schulze-Delitzsch-Straße zu schaffen gemacht. In der Zeit von 18 Uhr bis sieben Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch einen Bauzaun auf das Gelände beim Umspannwerk und durchtrennten mehrere Erdkabelanschlüsse. Im Anschluss nahmen sie etwa 150 Meter sogenannter Erdseile im Wert von rund 500 Euro mit. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/41099 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Wernau (ES): Ford gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf dem Parkplatz beim Bergfriedhof in der Hochdorfer Straße ist am helllichten Dienstagnachmittag ein Auto gestohlen worden. Der Fahrer hatte den dunkelblauen Ford B-Max mit den amtlichen Kennzeichen MTK-FZ 362 kurz nach 14.30 Uhr abgestellt und gegen 16.30 Uhr das Fehlen des Wagens bemerkt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (mr)

Neuhausen/Filder (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagmittag auf der L 1202 zwischen Neuhausen und Denkendorf ereignet hat. Ein ortsunkundiger 57-Jähriger war mit seinem Ford Fiesta gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Denkendorf unterwegs. Weil er sich zu sehr auf die Straßenschilder konzentrierte, übersah er einen MAN Lkw, der an der Ampel auf Höhe der Einmündung Neuhauser Straße warten musste. Nahezu ungebremst krachte er mit seinem Ford ins Heck des Lkw. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der unter dem Lkw verkeilte Ford, an dem Totalschaden entstanden war, musste aufwändig von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Rosenstraße / Nelkenstraße ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr befuhr eine 41-jährige Mercedes-Lenkerin die Nelkenstraße in Richtung Talstraße. An der Kreuzung mit der Rosenstraße übersah sie den von rechts kommenden VW eines 20-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zog sich ein zwölf Jahre alter Mitfahrer im Mercedes nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. Der VW wurde abgeschleppt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell