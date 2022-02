Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer leistet Widerstand - erschreckende Äußerungen gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (13.02., 03.45 Uhr) wurden Polizeibeamte im Rahmen der Streife auf einen Autofahrer auf der Langen Straße aufmerksam. Der Autofahrer fuhr äußerst auffällig. Er lenkte mehrfach ruckartig auf die Gegenfahrbahn und beschleunigte immer wieder kurz sein Fahrzeug.

Bei einer anschließenden Kontrolle in der Friedenstraße verhielt sich der 59-jährige Autofahrer aus Vlotho aggressiv. Er wirkte unsortiert und hatte Schwierigkeiten die geforderten Papiere auszuhändigen. Während ein Polizeibeamter an der Fahrertür stand, schlug er zweimal aus dem Fenster in Richtung des Beamten. Nach dem Aussteigen zeigte er deutliche körperliche Ausfallerscheinungen. Einen Alkoholvortest machte er freiwillig. Dieser verlief negativ. Einen Drogenvortest verweigerte er vehement.

Im Zuge der folgenden Maßnahmen wurde der Mann immer aggressiver.

Als er letztendlich für eine Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache verbracht werden sollte, sperrte er sich massiv. Er beleidigte die Polizisten und äußerte, dass er Verständnis für die Täter habe, die die Polizeibeamtin und den Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz vor zwei Wochen töteten. Er schlug und trat mehrfach in Richtung der Polizisten und gegen den Streifenwagen. Ein Polizist erlitt durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Ebenso erlitt der 59-jährige Mann leichte Verletzungen, als ihm die Handfesseln unter Widerstand angelegt wurden. An dem Streifenwagen entstand durch den Tritt des Mannes Sachschaden.

Auf der Polizeiwache wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

