Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch und massive Sachbeschädigung in Kindertagesstätte - Fünf jugendliche Tatverdächtige ermittelt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am späten Samstagabend (12.02., 23.20 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh durch Zeugen über einen Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Siegfriedstraße informiert. Mehrere bis dahin unbekannte Jugendliche sollten sich in dem Gebäude aufgehalten haben.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren die Täter bereits flüchtig. Bei der Begehung der Tageseinrichtung stellten die Beamten anschließend massive Sachbeschädigungen durch augenscheinlich willkürliche Zerstörung in sämtlichen Räumen fest. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Sachschaden mehrere zehntausend Euro betragen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Noch während der Tatortaufnahme gingen erste Zeugenhinweise bei der Polizei Gütersloh ein. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte noch in der Nacht eine Gruppe von fünf tatverdächtigen Jugendlichen ermittelt werden. Die Jungs im Alter zwischen 15 und 17 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell