Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leiter des Polizeipostens Mössingen geht in den Ruhestand

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ):

Leiter des Polizeipostens Mössingen geht in den Ruhestand

Der Leiter des Polizeipostens Mössingen, Jürgen Adam, wird mit Ablauf des 30. April in den Ruhestand treten. Der 60-Jährige Erste Polizeihauptkommissar wurde am 27. April im Rahmen einer Feierstunde in der Ofterdinger Zentscheune vom Leiter des Polizeireviers Tübingen, Kriminaldirektor Heiko Kächele, offiziell verabschiedet.

Der berufliche Weg des scheidenden Postenführers begann im Jahr 1981 bei der damaligen 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach. Nach seiner Ausbildung zum mittleren Dienst wurde er 1983 zur damaligen Autobahnpolizeidirektion Karlsruhe, Verkehrszug Pforzheim, versetzt. 1984 wechselte er zur Landespolizeidirektion Stuttgart II, wo er in der Einsatzhundertschaft, bei der Verkehrspolizei und dann im Streifendienst des Polizeireviers Stuttgart-Vaihingen verwendet wurde. Daran schloss sich 1989 das Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen an. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1991 kehrte er zunächst wieder nach Stuttgart zurück, wo er die Leitung einer Dienstgruppe beim Objektschutz übernahm, bevor er 1992 zur Polizeidirektion Tübingen wechselte und zum Leiter des Verkehrsüberwachungsdienstes bestellt wurde. Daran schlossen sich verschiedene Leitungsfunktionen beim Polizeiposten Mössingen und beim Polizeiposten Tübingen-Innenstadt an, bevor er 1996 seine endgültige berufliche Heimat beim Polizeiposten Mössingen fand, den bis zur seiner jetzigen Zurruhesetzung insgesamt mehr als 26 Jahre leitete. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell