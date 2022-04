Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Schaum in Kläranlage; Einbruch; Heckenbrand

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Nellingen (ES): Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Donnerstagmorgen in Nellingen erlitten, als es von einem Pkw angefahren wurde. Eine 66-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit einem Toyota auf der Hindenburgstraße in Richtung Scharnhauser Park unterwegs. Zeitgleich befuhr ein drei Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg neben der Otto-Schuster-Straße in Richtung Hindenburgstraße. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen nach fuhr er im Anschluss ohne anzuhalten an einem Fußgängerüberweg über die Hindenburgstraße. Der Pkw-Lenkerin war aufgrund eines Rückstaus des Verkehrs in Richtung Esslinger Straße die Sicht nach links verdeckt und sie bemerkte das radelnde Kind zu spät. Auf dem Fußgängerüberweg kam es schließlich zur Kollision, bei dem sich der Junge ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

Filderstadt (ES): Schaumbildung in der Kläranlage

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagmorgen nach Bonlanden ausgerückt. Dort war gegen acht Uhr in der Kläranlage eine starke Schaumbildung und eine Trübung des Wassers aus der Kanalisation festgestellt worden, das teilweise auch in den Bombach gelangt war. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei der im Wasser befindlichen Substanz um ein Harz handeln, das aus dem Tank einer Bonländer Firma in die Kanalisation gelangt war. Von einer Gefahr für die Umwelt durch diesen Stoff ist nicht auszugehen. Vertreter des Landratsamts Esslingen und der Stadt Filderstadt waren vor Ort. Die Ermittlungen, insbesondere dazu wie der Stoff in die Kanalisation gelangt war, dauern an. (rn)

Albstadt (ZAK): In Cafe eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist am frühen Donnerstagmorgen in ein Cafe in Ebingen eingebrochen. Zwischen Mitternacht und 7.50 Uhr öffnete der Einbrecher gewaltsam eine Türe und gelangte so ins Innere des Geschäfts. Mit einer größeren Menge Pralinen, weiteren Süßigkeiten und Bargeld entkam er anschließend ungesehen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Winterlingen (ZAK): Hecke in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Zum Brand einer Hecke sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag in die Gustav-Blickle-Straße ausgerückt. Gegen 12.10 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem eine Zeugin zwei Jungs beobachtet hatte, die im Bereich der Hecke vor einem Wohnhaus gezündelt hatten. Als die Hecke Feuer fing, flüchteten beide in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Brandstiftern verlief bislang ergebnislos. Die Jungs werden als etwa acht bis zehn Jahre alt beschrieben. Einer soll ein grünes T-Shirt und der andere eine schwarze Basecap mit dem Aufdruck Adidas getragen haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Winterlingen unter der Telefonnummer 07434/9390-0 entgegen. (cw)

