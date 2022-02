Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handtaschenräuber entkommt auf BMX-Rad

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann auf einem BMX-Fahrrad hat am Montag, 7. Februar, gegen 9.20 Uhr an der Lüpertzender Straße im Vorbeifahren einer 40-jährigen Frau die Handtasche entrissen.

Laut eigenen Angaben war die Geschädigte als Fußgängerin über die Lüpertzender Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. In Höhe der Friedrichstraße habe sich ihr von hinten ein Mann auf einem Fahrrad genähert und ihr die Handtasche von der Schulter gerissen. Mit seiner Beute - einer braunen Tasche der Marke Liebeskind - sei er in Richtung Geroweiher davongefahren. In der Handtasche befanden sich unter anderem Geld, Ausweisdokumente und das Handy der 40-Jährigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war erfolglos.

Gesucht wird ein eher kleiner Mann, der zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Mütze trug. Auch das BMX-Rad, auf dem er saß, war schwarz.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell