Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Verkehrskontrollen

Reutlingen (ots)

Verdacht der Brandstiftungen (Zeugenaufruf)

Zu gleich drei Bränden mussten die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen ins Reutlinger Stadtgebiet ausrücken. Kurz nach zwei Uhr wurden den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei zwei brennende Mülltonnen in der Oberlinstraße gemeldet. Gerade als die Feuerwehr die Tonnen gelöscht hatte, wurde unweit entfernt in der Ringelbachstraße ein brennender Bauwagen entdeckt. Auch dieser Brand musste von den Wehrleuten gelöscht werden. Gegen 3.45 Uhr mussten die Einsatzkräfte dann erneut zum Steinenbergplatz ausrücken, weil auch dort eine Mülltonne in Flammen aufgegangen war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen bislang ergebnislos. Der Sachschaden an dem Bauwagen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die Höhe der Schäden an den Mülltonnen sind noch nicht bekannt. In allen drei Fällen ermittelt das Polizeirevier Reutlingen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ob alle drei Brände ein und demselben Täter zuzurechnen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchmelderalarm

Der Alarm eines Rauchmelders hat am Donnerstagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Stadionstraße geführt. Nachbarn bemerkten gegen 18 Uhr den Alarm sowie Rauch im Obergeschoss des Einfamilienhauses und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte rasch Entwarnung geben. Ein Umzugskarton, der aus noch ungeklärter Ursache zunächst unbemerkt zu glimmen angefangen hatte, hatte den Alarm ausgelöst. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Esslingen (ES): Kollision zwischen Auto und Radfahrer

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagvormittag ein Radfahrer bei der Kollision mit einem Auto zugezogen. Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Opel Astra von einem Parkplatz aus auf die Weilstraße und missachtete hierbei das für ihn geltende Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Daraufhin touchierte der Wagen einen 76 Jahre alte Radfahrer, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der Radler wurde auf die Straße abgewiesen und kam zu Fall. Zur Untersuchung und Behandlung wurde der 76-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit zirka 800 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Unfall in Bonlanden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagabend in Bonlanden gekommen. Eine 32-Jährige war mit einem Elektroroller gegen 20.20 Uhr auf der Poststraße unterwegs und übersah dabei einen geparkten Mercedes. Die Frau kollidierte mit dem Wagen und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte anschließend ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind die drei Insassen eines Mercedes, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der K 1204 von der Fahrbahn abgekommen ist. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Mercedes-Lenker mit seinen beiden Mitfahrern die Kreisstraße von Lindorf in Richtung B 297. Dabei geriet er in einer Linkskurve im Bereich des Verkehrsübungsplatzes mit seinem Wagen zunächst in den Grünstreifen. Anschließend schleuderte der Pkw auf die linke Fahrbahnseite, wo er mit der linken Seite des Fahrzeugs in eine Betonrinne rutschte und gegen eine Überführung der Rinne prallte. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der 23-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (rn)

Owen (ES): Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin musste am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Eine 29-Jährige war kurz nach 15 Uhr mit einem Dacia auf der Steigstraße unterwegs und hatte an der Einmündung in die Kirchheimer Straße angehalten. Nachdem von links kein Verkehr kam, war sie langsam losgerollt, um nach rechts in Richtung Dettingen abzubiegen. Hierbei stieß sie mit einer 81-jährigen Fußgängerin zusammen, die mit ihrem Rollator in diesem Moment die Steigstraße überquerte. Durch die Berührung mit dem Fahrzeug stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Kirchheim (ES): Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrollen festgestellt

Am Donnerstag führten Beamte der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf dem Gelände der Autobahnmeisterei in Kirchheim durch. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr wurden 15 Fahrzeuge von der A 8 und der B 465 heruntergelotst und kontrolliert, wovon lediglich drei ohne Beanstandungen blieben. Es wurden Verstöße in den Bereichen Ladungssicherung, Lenk- und Ruhezeitvorschriften, Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts beziehungsweise der Fahrzeugmaße, Abfall- und Gefahrgutrecht sowie Fahrzeugtechnik festgestellt. Von den ausländischen Fahrern wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von über 2.700 Euro erhoben. Gegen die inländischen Fahrer und die Halter der Fahrzeuge wurden dementsprechende Anzeigen gefertigt. Sechs Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Beibringung des Geldes beziehungsweise dem Ab- und Umladen oder der Sicherung ihrer Ladung vorübergehend untersagt. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgeführt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kleines Kind auf Motorroller nicht richtig mitgeführt

Ein Motorroller-Lenker ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Rottenburg gestoppt worden, weil er seinen kleinen Sohn unvorschriftsmäßig mit dabeihatte. Der Mann fiel einer Streife gegen 16.50 Uhr in der Kiebinger Straße auf, da er ein kleines Kind vor sich sitzen hatte, dessen Beine nicht auf das Trittbrett reichten. Zudem konnte es sich kaum am Lenker festhalten. Der Piaggio-Roller des 43-Jährigen wurde daraufhin angehalten und dem Mann die Weiterfahrt mit seinem drei Jahre alten Sohn untersagt. Er muss mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (ms)

Starzach (TÜ): Scheunenbrand

Zum Brand einer Scheune sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, in die Felldorfer Straße nach Bierlingen ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache war dort im Inneren der Scheune ein Feuer ausgebrochen, das sich auf das Gebäude ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot zur Brandstelle ausrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit fünf Sanitätern vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort. (rn)

Tübingen (TÜ): Kind bei Unfall leicht verletzt

Eine Zwölfjährige ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec die Lembergstraße und wollte an der Kreuzung mit der Roßbergstraße nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden VW-Lenkerin, worauf es zum Unfall kam. Dabei erlitt ein zwölfjähriges Mädchen, das auf dem Pedelec befördert wurde, leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte es zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell