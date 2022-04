POL-WAF: Ahlen. Junger Mann verletzte Jugendliche

Warendorf (ots) - Zwischen Samstagnachmittag (23.4.2022, 7.00 Uhr) und Montagmorgen (25.4.2022, 7.00 Uhr) fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Postfahrzeug, das vor einem Briefkasten an der Straße Am Ladestrang in Drensteinfurt stand. Der Verursacher flüchtete trotz des deutlichen Schadens an der hinteren rechten Seite. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer ...

