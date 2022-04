Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Transporterfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Paketfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 25.4.2022, gegen 8.40 Uhr auf der K 51 zwischen Füchtorf und Warendorf ereignete.

Der 31-Jährige befuhr mit einem Transporter die Kreisstraße in Richtung Warendorf. In einer Linkskurve kam der Osnabrücker mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen zwei Bäume. Der Fahrer wurde in dem total beschädigten Transporter eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr befreiten den lebensgefährlich verletzten Mann aus dem Fahrzeug. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 31-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Kräfte des VU-Teams des Polizeipräsidiums Münster unterstützten die Warendorfer Polizisten bei der Verkehrsunfallaufnahme. Der Transporter wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die K 51 war bis 14.15 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.400 Euro.

