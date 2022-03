Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Pressemitteilung der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg und der Staatsanwaltschaft Osnabrück +++ Ermittlungserfolg nach versuchter Geldautomatensprengung in Varrel (Gemeinde Stuhr)

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.01.2022, versuchten zwei zunächst unbekannte Täter, einen Geldautomaten der Volksbank Syke eG in Varrel/Gemeinde Stuhr aufzusprengen.

Die Täter führten Gasflaschen mit und hatten den Vorraum der Bank bereits betreten, um zur Tat anzusetzen, wurden dann allerdings durch installierte Sicherungseinrichtungen von der Tat abgehalten und flüchteten zunächst unerkannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führten zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen. Es handelt sich um zwei heranwachsende Männer (18 J. und 21 J.) aus Delmenhorst.

Am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden, vollstreckten die Ermittler*Innen der ZKI Oldenburg in enger Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der für die Wohnorte der Tatverdächtigen zuständigen Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch vom Gericht ergangene Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen. Dabei konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, die den Tatverdacht gegen die beiden jungen Männer weiter untermauern. Allerdings konnten keinerlei Hinweise erlangt werden, die auf eine Zugehörigkeit zu professionellen Tätergruppierungen, die meist aus den Niederlanden einreisen, schließen lassen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Polizei bezeichnen das bislang erreichte Ermittlungsergebnis als vollen Erfolg.

