Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. E-Scooter nicht versichert, Fahrer alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.4.2022, 23.50 Uhr hielten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt an, weil an dem Roller kein Versicherungskennzeichen war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Drensteinfurter alkoholisiert war und auch Drogen genommen hatte. Daraufhin nahmen sie den Mann mit und ließen ihm Blutproben entnehmen. Des Weiteren untersagten sie ihm die weitere Nutzung des unversicherten Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell