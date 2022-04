Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in Garage

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Rosenstraße gewaltsam in die Garage eines 61-Jährigen ein und entwendeten ein dort abgestelltes E-Mountainbike der Marke Cube. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360

Holdorf - Schornsteinbrand

Am Dienstag, 19. April 2022, um 18.45 Uhr, geriet in der Straße Westerholt der Kaminschacht eines Wohnhauses in Brand, nachdem der Eigentümer den Kamin entzündet hatte. Brandursächlich war ein im Schornstein befindliches Dohlennest. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Holdorf und Fladderlohhausen (insgesamt 6 Fahrzeuge und 36 Einsatzkräfte) konnte das Feuer gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Damme - Brand eines Dachstuhls

Am Dienstag, 19. April 2022, gegen um 15.15 Uhr, geriet das Dach eines noch unbewohnten Rohbaus an der Vördener Straße infolge von Dachdeckerarbeiten (Verkleben von Bitumenpappe mittels eines Gasbrenners) in Brand. Im Zuge von sofort eingeleiteten Löschversuchen wurden zwei Mitarbeiter der Dachdeckerfirma leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Damme, Borringhausen und Osterfeine, welche mit insgesamt 52 Kräften vor Ort war, gelöscht. Die entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Holdorf - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Am Osterwochenende, zwischen Donnerstag, 14. April 2022, 17.00 Uhr, und Dienstag, 19. April 2022, 07.00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam auf das Betriebsgelände einer Zimmerei an der Straße Fallenriede ein und entwendeten aus einem auf dem Gelände geparkten weißen Baustellenfahrzeug diverse Elektrogeräte, unter anderem:

- 1 DEWALT Bohrhammer 54 Volt, gelb, - 1 BOSCH Akkuschrauber, - 2 DEWALT Akkuschrauber, gelb, - 3 STIHL Kettensägen, - 1 DEWALT Kreissäge 54 Volt, - 1 MAKITA Kreissäge, - 1 HIKOKI Gas-Nagelpistole

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Lohne - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Am Dienstag, 19. April 2022, zwischen 09.00 Uhr und 18.05 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Keetstraße in Lohne auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes das hintere Kennzeichen eines roten PKW VW Polo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 16. April 2022, 15.00 Uhr, und Dienstag, 19. April 2022, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Willohstraße ein Schild mit der Aufschrift "Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage" von der Außenfassade des Gymnasiums Antonianum. Das Schild ist im Dezember 2021 schon einmal entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines kosovarischen Passes

Am Sonntag, 17. April 2022, um 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Gaststätte in der Großen Straße den kosovarischen Pass eines 31-Jährigen aus Vechta. Der Pass befand sich zum Tatzeitpunkt in der Jacke des 31-Jährigen, welche er über einen Stuhl gehängt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Sonntag, 17. April 2022, 08.00 Uhr bis Montag, 18. April 2022 08.00 Uhr warfen unbekannte Täter kleine Steine gegen die Glasscheibe einer Eingangstür der Alexanderschule in der Antoniusstraße in Vechta. Hierdurch entstanden diverse Löcher in der Scheibe. Darüber hinaus wurde eine Waschbetonplatte aus der ersten Etage in den Innenhof geworfen und Wände mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 17. April 2022, zwischen 02.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Pickerskamp in Vechta, einen auf der Heckklappe befindlichen Mercedes-Stern vom weißen PKW Mercedes-Benz CLA 180d einer 21-Jährigen aus Vechta. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor dem Wohnhaus der Geschädigten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 13. April 2022, wurde gegen 19.45 Uhr auf der Bremer Straße ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen bei Bassum festgestellt, dessen Betriebserlaubnis für seinen PKW nach einem Austausch des Luftfilters in Verbindung mit einer vom Serienzustand abweichenden Abgasanlage erloschen war. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell