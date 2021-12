Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Lagerhalle

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.12.2021, gegen 18.00 Uhr und dem 21.12.2021, gegen 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Lagerhalle einer Firma in der Bruchstraße ein. Aus der Halle wurden Elektrogeräte, Messinstrumente, Ausrüstungs- und Verbrauchsmaterial in hoher Stückzahl entwendet. Es wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport des umfangreichen Diebesgutes ein Lieferwagen benutzt wurde. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Bruchstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell