Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Lambrecht (ots)

Am 21.12.2021 gegen 21:15 Uhr randalierte eine Gruppe von ca. sieben Jugendlichen in der Blainviller Straße in Lambrecht. Einer der Jugendlichen trat hierbei beide Außenspiegel an einem Opel Astra ab. Der Täter hatte eine schwarze Basecap auf dem Kopf und trug weiße Sneaker-Schuhe. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Jugendlichen schon entfernt und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise auf diese Gruppe oder den Täter können telefonisch bei der PI Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de abgegeben werden.

