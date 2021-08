Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Baumascheinen gestohlen; Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Baustelle in der Friedrich-Schott-Straße Baumaschinen im Gesamtwert von über 10.000.- Euro. Dabei handelt es sich um einen Stampfer der Marke Amman, eine Rüttelplatte der Marke Bomag und eine Asphaltschneidemaschine. Zum Abtransport dürfen die Täter ein Fahrzeug mit Anhänger oder einem Lkw mit Ladefläche benutzt haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell