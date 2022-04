Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung "Gebäudebrand" vom 29.04.2022

21:28 Uhr (falscher Wochentag)

Reutlingen (ots)

Bitte nachfolgende, korrigierte Meldung verwenden:

Münsingen-Trailfingen (RT): Gebäudebrand

Zu einem Gebäudebrand in der Quellstraße in Münsingen-Trailfingen rückten am Freitg kurz nach 19 Uhr die Rettungskräfte und die Polizei aus. Dort war ein Reihenhaus aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend auch noch auf ein anliegendes Gebäude über. Alle Bewohner konnten jedoch unverletzt ins Freie gelangen. Von der Feuerwehr Münsingen wurden 47 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro beziffert. Beide Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Das Polizeirevier Münsingen hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen

