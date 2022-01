Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein bislang unbekannter Täter in einen Getränkemarkt am "Siepener Weg" ein. Ein Zeuge stellte, gegen 01:30 Uhr, fest, dass eine Glasscheibe der Schiebetür des Haupteingangs zerstört wurde. Im Inneren der "Getränke Hoffmann"-Filiale brannte zudem Licht. Durch die alarmierten Polizisten konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine Flasche Schnaps.

Durch eine Überwachungskamera wurde der Täter bei der Tat gefilmt. Er zerstört zunächst die Glasscheibe und betrat anschließend den Markt. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - kurze, dunkle, an den Seiten evtl. anrasierte Haare - kein Bart, keine Brille - schwarze Hose - schwarze Kapuzenjacke - helle Schuhe, evtl. Sneaker

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die den Täter oder die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02354-9199-0 an die Polizeiwache in Meinerzhagen gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell