POL-RT: Polizeirevier Reutlingen unter neuer Leitung

Polizeioberrat Michael Schlüssler hat am 1. Mai 2022 die Leitung des Polizeireviers Reutlingen übernommen. Er folgt Kriminaldirektor Heiko Kächele, der zum 1. November letzten Jahres zum Leiter des Polizeireviers Tübingen bestellt worden war. Bis zum Amtsantritt von Polizeioberrat Michael Schlüssler wurde das Polizeirevier interimsweise von Erster Polizeihauptkommissar Dieter Peterhansl geleitet, der weiterhin stellvertretender Revierleiter ist.

Die polizeiliche Laufbahn des 49-jährigen Michael Schlüssler begann 1993 bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Nach dem Abschluss seines Studiums und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1998 blieb er zunächst bei der Bereitschaftspolizeiabteilung in Bruchsal, wo er in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem als Zugführer, eingesetzt wurde. Nach seinem Abschluss an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2009, wurde er zum Leiter des Polizeirevieres Rottweil bestellt. Im Jahr 2017 übernahm er die Leitung des Polizeireviers Balingen und im März 2020 die des Polizeireviers Rottenburg. Bereits im Oktober 2020 wechselte er zur Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Reutlingen, welche er zurückliegend leitete.

Michael Schlüssler ist nun mit knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von mehr als 136.000 Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Reutlingen mit ihren zwölf Teilgemeinden, den Gemeinden Wannweil, Walddorfhäslach mit seinen Teilorten und der Gemeinde Pliezhausen mit ihren Teilorten zuständig. Er lebt mit seiner Familie im Landkreis Tübingen. (cw)

