Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Kupferrohren

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (06.02.), 17.00 Uhr und Montag (07.02.), 07.15 Uhr haben Unbekannte an der Straße Sonnenschein, Ecke Dieselstraße, Kupferrohre entwendet. Die Täter haben an einem Firmengebäude insgesamt fünf Fallrohre aus Kupfer abmontiert, mit einer Gesamtlänge von gut 12 Metern. Die Rohre befanden sich jeweils links und rechts vom Haupteingang des Gebäudes, welcher zur Straße Sonnenschein gerichtet ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im oben genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

