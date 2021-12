FW-EN: Dem Virus ein Schnippchen geschlagen -Löscheinheit Wengern startet "Weihnachtsfeier to go"

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Eine besondere Überraschung ließ sich die Einheitsführerin der Löscheinheit Wengern, N. Henkel, für ihre Mannschaft am vergangenen Samstagabend einfallen.

Weil sie sich mit der coronabedingten Absage der "normalen" Weihnachtsfeier nicht so einfach geschlagen geben wollte, überlegte sie, welche Möglichkeiten es sonst geben könnte, eben doch noch eine Weihnachtsfeier mit Essen, kleinem Geschenk und Zusammentreffen stattfinden lassen zu können. Natürlich streng nach den geltenden Coronavorschriften. Nach kurzer Zeit kam ihr der Gedanke: "Warum nicht einfach eine Weihnachtsfeier to go ..." Gesagt, getan, los ging es mit den Planungen! Schnell hatte N. Henkel noch ein paar kleine Helferlein gefunden, die sie tatkräftig unterstützten. Ein passender Ort und Zeit mussten gefunden werden, das Essen bestellt und kleine Geschenke gekauft und gebastelt werden. Nachdem dies alles erledigt war konnte die "Weihnachtsfeier to go" starten.

Als passender Ort wurde der Wendehammer am Ende der Straße In der Bleiche gefunden. Hier wurden die Fahrzeuge der Löscheinheit aufgestellt, eine beleuchtete Fahrspur zum Ausgabeschalter abgesteckt und ein geschmückter Pavillon aufgebaut. Auch ein kleiner leuchtender Weihnachtsbaum durfte nicht fehlen. Pünktlich um 17:30 Uhr empfing dann der Nikolaus die ersten Mitglieder der Löscheinheit und geleitete sie mit ihren Autos zum Ausgabeschalter. Hier wurde ihnen durch N. Henkel und ihre Helfer dann das bestellte Essen, Getränke und ein kleines Geschenk an ihr Auto gereicht. So konnten anschließend alle Wengeraner Feuerwehrleute ihr Weihnachtsessen zuhause im Kreise der Familie genießen. Ein dickes Dankeschön hiermit auch an den "Westfälischen Hof" in Wetter für die tolle Unterstützung. Ab 20:00 Uhr gab es dann noch ein gemeinsames Videomeeting der gesamten Löscheinheit, bei dem der Spaß an der Unterhaltung auch nicht zu kurz kam.

Rundherum einfach ein gelungener Abend!

