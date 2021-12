Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr musste Tür öffnen

Wetter (Ruhr) (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "P-Tür" wurde der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter am Freitagmorgen um 09:41 Uhr alarmiert. In der Körnerstraße sollte sich vermutlich eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür befinden. Ein besorgter Verwandter hatte seit einiger Zeit nichts mehr von der Person gehört und den Notruf gewählt. Im Beisein der Schutzpolizei wurde die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Die in der Wohnung vorgefundene Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte nach ca. dreißig Minuten bendet werden.

