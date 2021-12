Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde gestern um 23:11 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter alarmiert.

In der Straße Am Obergraben war es in einem Wohnhaus zu einem akuten, medizinischen Notfall gekommen. Laut Einsatzmeldung sollte der betroffene Bewohner die Eingangstür nicht mehr selbstständig öffnen können. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich dieses zum Glück aber nicht, der Bewohner hatte die Tür bereits geöffnet. Er wurde durch den mitausgerückten Feuerwehrarzt und weitere Feuerwehrkräfte vor Ort sofort erstversorgt und anschließend an den mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst übergeben. Weitere Tätigkeiten durch die Feuerwehr waren nicht nötig. Der Einsatz konnte somit nach ca. einer Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell