FW-EN: Wetter - ungewöhnliche Hilfeleistung im Trienendorf

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Montag, 13.12.2021 um 10:53 Uhr zu einer ungewöhnlichen Hilfeleistung in der Trienendorfer Straße alarmiert. Vor Ort befand sich ein älterer Herr, welcher einen Rollator als Gehilfe nutzte, auf einem außenliegenden Treppenlift. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war der Treppenlift im oberen Bereich der Treppe stecken geblieben und fuhr nicht mehr vorwärts. Aufgrund dessen ließen sich auch die Schutzbügel des Ein- und Ausstieges nicht mehr öffnen. Um die Person befreien zu können, wurde auf ein Tragetuch umgelagert und per Muskelkraft der Einsatzkräfte unter dem Schutzbügel hindurchgetragen. Anschließend konnte die Person eigenständig mit dem Rollator den Heimweg antreten. Eine hinzugerufene Fachfirma soll sich nun die Reparatur des Treppenliftes kümmern. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

