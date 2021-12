Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: "Amtshilfe für den Nikolaus"

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) unterstützten gestern den Nikolaus, der die Kinder der Kameradinnen und Kameraden aus den Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und Esborn besuchte. Da es sich um den Nachwuchs von Feuerwehrangehörigen handelt, waren sie das Jahr über selbstverständlich brav gewesen und hatten sich die Gaben des Nikolaus dementsprechend verdient. Die Aktion kam bei den Eltern und natürlich gerade den Kindern sehr gut an. Letztere erhielten so mal wieder einen angenehmen Kontakt zur Feuerwehr, wo aktuell die Kinderfeuerwehr und auch andere Aktivitäten mit den Kindern pandemiebedingt wieder nicht stattfinden können. Das Ehrenamt Feuerwehr ist eben eine sehr familiäre Angelegenheit. Wenn Sie - oder jemand in Ihrem Umfeld - Interesse daran haben, Teil dieser Kameradschaft zu werden, kontaktieren Sie uns jederzeit gern!

Wir bedanken uns bei den Nikoläusen und seinen freiwilligen Helfern.

Beim Besuch des Nikolaus wurde besonders auf den Infektionsschutz geachtet.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell