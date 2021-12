Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zweimal Person hinter verschlossener Wohnungstür und Unterstützung Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 03.12.2021 um 15:14 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Poststraße alarmiert. Insgesamt zwei Türen mussten durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mittels Spezialwerkzeug geöffnet werden. Die Person konnte in der Wohnung angetroffen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren für Feuerwehr und Polizei nicht erforderlich und der Einsatz wurde nach einer guten Stunde beendet.

Am Samstag, 04.12.2021 wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 03:39 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in ein Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße alarmiert. Hier musste eine Person schonend aus dem dritten Obergeschoss zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Nachdem die Tragehilfe durchgeführt worden war, konnte der Einsatz nach einer halben Stunde beendet werden.

Am Sonntag, 05.12.2021 wurde die Löscheinheit Alt-Wetter erneut zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür alarmiert. Um 11:55 Uhr ging es in die Straße "Im Grünen Winkel". Hier konnte die Wohnungstür schadenfrei geöffnet werden. Eine Person wurde allerdings nicht angetroffen und der Einsatz damit nach 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell