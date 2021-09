Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht auf der Allinghofstraße

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf der Allinghofstraße, die in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert sein muss. Dabei wurde ein blauer 3er BMW vorne links beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden am BMW wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

