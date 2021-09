Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Gestohlener Transporter aus Kanal geborgen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3.55 Uhr) entwendete bislang unbekannter Täter einen Kühltransporter von einem Hof an der Friedhofstraße. Kurze Zeit später konnte der Transporter im Kanalbecken (Datteln-Hamm-Kanal) an der Borker Straße aufgefunden werden. Ein Zeuge sah den unbekannten Fahrer, gegen 4 Uhr, mit dem Fahrzeug noch auf dem Hof Rangieren und dann in unbekannte Richtung davon fahren. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: jung, weiße FFP-2 Maske, rotes Oberteil, vermutlich ein Kapuzenpullover Gegen 5 Uhr des gleichen Morgens informierte die Feuerwehr die Polizei über das im Kanal aufgefundene Fahrzeug. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen das Fahrzeug letztlich aus dem kühlen Nass. Hinweise auf Personen im Fahrzeug lagen nicht vor, dennoch suchten Taucher, Boote der Wasserschutzpolizei und auch ein Hubschrauber das Gewässer zunächst noch nach in Not geratenen Personen ab. Die Polizei stellte den geborgenen Transporter zur Beweissicherung sicher. Hinweise auf den Austritt von Betriebsstoffen gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

