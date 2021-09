Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Flüchtiger Dieb gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, um 18:55 Uhr, versteckte ein bislang unbekannter Mann eine LED- Lampe unter seinem Pullover und wollte das Geschäft an der Lange Straße (Habinghorst) mit der nicht bezahlten Ware verlassen. Eine Verkäuferin sprach den Mann beim Verlassen der Verkaufsfiliale an und wurde daraufhin zur Seite gestoßen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung der B 235. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, pummelige Statur, 1,70m - 1,75m groß, schwarzer Hoodie (Pullover) mit Kapuze, graue Hose (vermutlich Sporthose), Sportschuhe (vermutlich weiß/schwarz), akzentfreies Deutsch. Die Verkäuferin war nicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

