FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am frühen Nikolausmorgen

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Alt-Wetter wurden am frühen Nikolausmorgen um 06:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Esborner Straße alarmiert. Hier war ein Opel von der Fahrbahn abgekommen und ca. 3 m in einen Graben gerutscht, wo das Fahrzeug anschließend von zwei Bäumen gehalten worden war. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die 63-jährige Fahrerin ansprechbar im Fahrzeug. Sie konnte lediglich aufgrund der Deformierungen des Fahrzeuges, dieses nicht selbstständig verlassen. Durch die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte wurde der verunfallte Pkw mittels Bandschlingen und Stabilisierungssystem gegen weiteres Wegrutschen gesichert. Für weitere Rettungsmaßnahmen mussten einzelne Äste und Sträucher mittels Motorsäge entfernt werden. In Absprache mit dem Notarzt wurde entschieden, dass zur Rettung der Person das Fahrzeugdach mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden sollte. Nach der Abnahme des Dachs konnte die Person mit Unterstützung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eigenständig das Fahrzeug verlassen. Nach einer Untersuchung vor Ort wurde die Fahrerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Durch ein Abschleppunternehmen wurde das Fahrzeug mittels Kran aus dem Graben befreit und abtransportiert. Nach der Bergung des Fahrzeuges wurde die Unfallstelle noch auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Diese waren allerdings nicht ausgetreten. Während der kompletten Rettungsmaßnahmen wurde durch einen Trupp der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt. Für die Dauer der Arbeiten war die Esborner Straße in dem Bereich komplett gesperrt. Die letzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach guten 2,5 Stunden beenden.

