Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Auto stößt mit Radfahrerin zusammen - Frau schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (26. November 2021) ist eine Radfahrerin mit einem Autofahrer an der Kreuzung von Kölner Straße und "Am Hauptbahnhof" zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Gegen 10 Uhr war der 31-jährige VW-Fahrer auf der Kölner Straße unterwegs. Als er nach links in die Straße "Am Hauptbahnhof" einbog, stieß er mit der 46-jährigen Radfahrerin zusammen. Sie fuhr in dieselbe Richtung wie der VW-Fahrer und querte die Straße "Am Hauptbahnhof" in Richtung Hansazentrum. Trotz Notbremsung des VW-Fahrers prallte die Frau auf die Motorhaube, stürzte anschließend zu Boden und wurde dadurch schwer verletzt. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 31-Jährige erlitt einen Schock und wurde von einer Seelsorgerin an der Unfallstelle betreut.

Die Fahrbahn von "Am Hauptbahnhof" wurde zwischen Kölner Straße und Gladbacher Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (459)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell