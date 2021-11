Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Jugendlicher auf Schulweg von Auto erfasst - Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am heutigen Donnerstag (25. November 2021) ist ein 15-Jähriger beim Überqueren der Kölner Straße von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Der Fahrer flüchtete.

Der junge Krefelder war gegen 7:10 Uhr auf dem Fußgängerweg an der Kölner Straße auf dem Weg zur Schule. Als er die Kreuzung am Fütingsweg überqueren wollte, erfasste ihn ein Autofahrer, der die Kölner Straße in Richtung Untergath befuhr. Durch den Zusammenprall fiel der Junge zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer beleidigte den Jungen daraufhin und fuhr dann weiter. Als der Junge später in der Schule von dem Vorfall berichtete, rief die Lehrerin die Polizei.

Der Autofahrer soll vermutlich mit einem blauen Ford unterwegs gewesen sein. Er soll 30 bis 35 Jahre alt sein und schulterlange, dunkle Haare haben. Zudem soll er eine schlanke Statur haben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (458)

