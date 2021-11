Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Alkoholisierter Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21. November 2021) gegen 4:40 Uhr gab ein Zeuge an, dass ein Smart seitlich auf der Fahrbahn liegt. Der 29-jährige Krefelder verlor augenscheinlich kurz vor der Kreuzung Bruckersche Straße / Steeger Dyk die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte drei geparkte Autos und eine Laterne. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch feststellen, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wurde zur Weiterbehandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (455)

