POL-KR: Nachtrag zur Pressemitteilung "Mann in Straelen mit Messer schwer verletzt - Verdächtiger festgenommen": Mann in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Für den 28-Jährigen, der am Dienstag (16. November 2021) in Straelen einen 23-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll, hat der Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet: wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Die ursprüngliche Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Kleve sowie Polizei Krefeld und Kleve finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5075531 (452)

