Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Auto bremst unvermittelt und fährt vor Straßenbahn - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (16. November 2021) musste eine Straßenbahn abrupt abbremsen, weil ein rotes Auto bremsend vor die Bahn fuhr. Eine Frau in der Bahn wurde gegen eine Sitzreihe geschleudert und verletzte sich.

Der Straßenbahn-Fahrer war gegen 15:50 Uhr auf der Oppumer Straße in Richtung Dießemer Bruch unterwegs, als auf Höhe der Jet-Tankstelle ein Martinshorn ertönte. Daraufhin wechselte ein rotes Auto unvermittelt auf die linke Spur und setzte sich vor die Bahn. Der Straßenbahn-Fahrer vollzog eine Gefahrenbremsung, woraufhin eine Frau stürzte und gegen eine Sitzreihe prallte. Das rote Auto fuhr weiter. Die Frau, eine 66-jährige Krefelderin, kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Straßenbahn-Fahrer und die weiteren Fahrgäste blieben unverletzt. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (450)

