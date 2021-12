Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Montag, 13.12.2021 um 17:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Voßhöfener Straße, Ecke Esborner Straße alarmiert. Zwei Einsatzkräfte der Löscheinheit führten gerade Baumaßnahmen am neuen Gerätehaus, welches sich direkt am betroffenen Kreuzungsbereich befindet, durch und hörten den Knall. Sie leiteten unverzüglich erste Maßnahmen ein. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und zwei betroffene Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes (2 Rettungswagen und 2 Notärzte) versorgt. Parallel dazu wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und an den verunfallten Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt. Von einer weiteren Einsatzkraft wurde während der Arbeiten der Brandschutz sichergestellt. Nachdem die Patienten von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und in nahe gelegene Krankenhäuser gefahren worden sind, wurde für die Polizei die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme weiträumig ausgeleuchtet. Der Einsatz konnte nach guten zwei Stunden beendet werden. Angaben zur Unfallursache kann die Feuerwehr nicht machen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell