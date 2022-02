Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Neuenkirchen (ots)

Am Montag (07.02.) hat es gegen 17.30 Uhr einen Unfall auf der Rheiner Straße gegeben, bei dem zwei Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Ein 22-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem Smart auf der Rheiner Straße in Fahrtrichtung Rheine. In Höhe der Straße Holtstiege wollte von dort ein 28-jähriger Mann aus Neuenkirchen mit seinem Ford Focus nach rechts in die Rheiner Straße abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den Smart und es kam zur Kollision. Der 28-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Rheiner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wir nach ersten Ermittlungen auf 20.000 Euro geschätzt.

