Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Diebstahl aus Sonderfahrzeugen

Steinfurt (ots)

Im Bereich Vollenbrok im Außenbereich von Wettringen wurden aus fünf landwirtschaftlichen Großfahrzeugen Bildschirme und GPS Lenksysteme entwendet. Die Fahrzeuge standen auf einem landwirtschaftlichen Hofgelände. Wie die Täter die Fahrzeuge geöffnet haben, steht zurzeit noch nicht genau fest. Der bei diesem Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf eine hohe fünfstellige Summe. Der Verantwortliche hatte die Fahrzeuge letztmalig am Dienstag (01.02.), gegen 23.00 Uhr, kontrolliert. Am Samstag (05.02.) fiel der Diebstahl morgens zu Arbeitsbeginn auf. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell