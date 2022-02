Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an einem Pkw

Steinfurt (ots)

Am Samstag (05.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem braunen Opel Zafira. Das Fahrzeug stand auf der frei zugänglichen Verkaufsfläche eines Autohandels an der Neuenkirchener Straße Höhe Hausnummer 180. Wie eine Zeugin mitteilte sei das Fahrzeug am Freitag (04.02.), gegen 19.00 Uhr, noch unbeschädigt gewesen. Am Samstagmittag habe sich gegen 11.00 Uhr ein Pärchen den Zafira angeschaut. Gegen 12.00 Uhr habe man dann einen 85 cm langen Kratzer an der gesamten rechten Fahrzeugseite festgestellt. Dieser Kratzer wurde durch einen spitzen Gegenstand hervorgerufen. Ob das Pärchen für die Beschädigung verantwortlich ist, steht nicht fest. Die Zeugin konnte den Mann und die Frau nicht näher beschreiben. Der Schaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

