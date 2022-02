Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Mercedes Benz das hintere Dreiecksfenster eingeschlagen und dabei offensichtlich die Alarmanlage des Pkws ausgelöst. Die Täter öffneten das Fahrzeug nicht und flüchteten unerkannt. Das Fahrzeug wurde am Sonntag (06.02.), gegen 01.00 Uhr in einer Tiefgarage zum Wohnhaus auf der Sachsenstraße 6 abgestellt. Gegen 16.00 Uhr wurde die Beschädigung festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

