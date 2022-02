Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Diebstahl von Kupferrohren

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag (03.02.22), 16.30 Uhr und Freitag (04.02.22), 07.30 Uhr von einer Baustelle Kupferrohre entwendet. Die Täter haben ein Zaunelement an der Baustelle eines ehemaligen Lebensmittelmarkts beschädigt und sich so Zugang zum Gelände verschafft. Von dort entwendeten sie sechs Kupferrohre mit einer Länge von jeweils etwa vier Metern. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Da die Täter für den Abtransport vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt haben, fragt die Polizei: Wer hat in der angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

