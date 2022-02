Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Steinfurt (ots)

Bei einem Alleinunfall in Reckenfeld hat sich am Sonntag (06.02.22) ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein Zeuge entdeckte den Verletzten und informierte die Rettungskräfte. Der 35-jährige Mann aus Greven fuhr gegen 00.15 Uhr auf der Grevener Landstraße in Richtung Reckenfeld. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der Mann vermutlich mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da der Grevener vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

