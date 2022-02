Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis an der Straße Padkamp eingestiegen. Die Täter hebelten zwischen Donnerstag (03.02.22), 21.00 Uhr und Freitag (04.02.22), 07.15 Uhr die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zur Praxis. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie diverse Schränke im Rezeptionsbereich und einen Aufenthaltsraum. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit einem geringen dreistelligen Geldbetrag und eine Uhr. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 6.800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell