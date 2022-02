Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Sozialstation

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in die Sozialstation der Caritas an der Ostenwalder Straße eingestiegen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag (05.02.22), 20.30 Uhr und Sonntag (06.02.22), 06.15 Uhr ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Sozialstation wurde ein Büro durchsucht. Dort öffneten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro. Ein Nachbar gab an, dass er gegen 04.00 Uhr am Sonntagmorgen (06.02.22) Geräusche aus dem Bereich der Sozialstation gehört habe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

