Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Steinfurt (ots)

Auf der Eschstraße/ Robert-Koch-Straße schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen VW Golf ein und entwendeten eine Handtasche mit persönlichen Ausweisdokumenten, die im Fahrzeug lag. Das Fahrzeug wurde am Freitag (04.02.), gegen 17.00 Uhr, an der Örtlichkeit abgestellt. Als das Fahrzeug am Sonntag (06.02.), gegen 14.00 Uhr, wieder genutzt werden sollte, wurde der Diebstahl festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

