Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer reagiert nicht auf Anhalte Zeichen

Rehborn (ots)

Betrunkener Unfallfahrer flüchtet erfolglos vor Polizeistreife. Am Samstagabend wollten Beamte der Polizei Lauterecken einen Pick-up zur Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern versuchte der Streife über Feld- und Waldwege zu entkommen. In einem Waldstück kann es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei am Pick-up und am Streifenwagen Sachschaden entstand. Da der 40 Jahre alte Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pilek

