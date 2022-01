Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in der Jakobstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten gegen vier Uhr, sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu verschaffen. Dabei wurde der Fensterrahmen und die Fensterscheibe beschädigt. Da die Täter vermutlich durch einen Bewohner gestört wurden, drangen sie jedoch nicht ins Objekt ein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund tausend Euro beziffert.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell