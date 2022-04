Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägereien auf der Frühjahrsmesse

Speyer (ots)

Am 16.04.22 gegen 17:45 Uhr kam es auf dem Gelände der Frühjahrsmesse zu einer Schlägerei zwischen zwei männlichen Personen. Aufgrund einer angeblich nicht getätigten Fahrt an einem Fahrgeschäft gerieten ein 19-jähriger Mitarbeiter und ein 25-jähriger Fahrgast in Streit worauf eine wechselseitige Handgreiflichkeit entstand. Beide Personen erlitten Verletzungen im Gesicht, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Am späteren Abend um 23:00 Uhr wurde der Polizei in Speyer erneut eine Schlägerei zwischen fünf Personen gemeldet. Vor Ort waren die drei männlichen Täter bereits geflüchtet. Die zwei Geschädigten, ein 20-und 24-jähriger Mann wurden unvermittelt von den Personen angegriffen. Der 24-jährige Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

